Galatasaray - Başakşehir maçında gerginlik!

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Şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba'ya devre arası düdüğünün ardından 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna çağırdı.

TARTIŞMA ÇIKTI

İlk dakikalardan itibaren ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.

Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 3-4 defa 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.

MUSLERA SAKİNLEŞTİRDİ

Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)