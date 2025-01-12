Galatasaray, Başakşehir maçında penaltı bekledi

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray penaltı bekledi.
GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI
Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.
Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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