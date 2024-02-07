Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti.
Hazırlıklar devam edecek
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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