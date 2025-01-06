Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Galatasaray, Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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