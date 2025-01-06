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Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam ediyor.