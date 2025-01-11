Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
MAÇIN TAKTİĞİ ÇALIŞILDI
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yarın oynanacak müsabakanın taktiğini çalıştı.
GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'E KONUK OLACAK
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.
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