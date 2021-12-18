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Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 17:47
- Güncelleme : 18.12.2021 - 18:52
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Nef Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Leo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka