Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir ile mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek
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