Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Galatasaray, Aykut Kocaman'lı Başakşehir'i mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duartei Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Aleksic, Deniz, Guldbrandsen, Demba Ba