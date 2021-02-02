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    Galatasaray, Başakşehir'i 3 golle yendi

    Galatasaray, Başakşehir'i 3 golle yendi

    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Başakşehir'i Onyekuru, Donk ve Mostafa Mohamed'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 21:03
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    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

    ONYEKURU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

    Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 45. dakikada Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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    MOSTAFA MOHAMED İLK MAÇINDA GOL ATTI

    Ryan Donk, 64. dakikada kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

    Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

    Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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    Galatasaray, Başakşehir i 3 golle yendi #3

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