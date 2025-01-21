Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Hatayspor, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor, çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

DURSUN ÖZBEK DE PFDK'LIK OLDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir idarecileri Mesut Altan ve Tayfun Yağız Semiz ile Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barası'nın da PFDK'ye sevkine karar verildi.