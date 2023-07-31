Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Süper Kupa, Bakü'de oynanabilir

Galatasaray'ın Azerbaycan şirketi ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finaline dair açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittiğimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur.