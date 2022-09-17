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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in trafikle imtihanı

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in trafikle imtihanı

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi yoğun trafik nedeniyle stada yürüyerek giriş yaptı.
    • 17.09.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:46
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    Süper Lig'in son 4 haftasında Ümraniye, Gaziantep ve Kasımpaşa'yı yenen, Trabzonspor 'la deplasmanda berabere kalan ve 10 puan toplayarak zirve takibini sürdüren Galatasaray, şu ana kadarki en zorlu sınavlarından birini vermek için sahaya çıktı.

    Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

    Ligde üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.

    Özbek, trafikte inip yürüdü

    Galatasaray, Konyaspor maçını 46.925 taraftarın stattan takip ettiğini açıkladı. Bu yoğun ilgi neticesinde stadyum çevresinde yoğun trafik oluştu.

    Maç öncesi dikkat çeken bir görüntü de dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi yoğun trafik nedeniyle stada yürüyerek giriş yaptı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek in trafikle imtihanı #1

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek in trafikle imtihanı #2


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