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Galatasaray'da nisan ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır." diyerek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"KUVVETLİ ALKIŞ KADIKÖY'DEN DUYULSUN"

Özbek, "Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır." şeklinde konuştu.

"ÜLKE FUTBOLU ŞAMPİYONLUK İÇİN YARATMAK İSTEDİĞİNİZ ORTAMDAN ÇOK SIKILDI"

Sözlerini sürdüren Özbek, Fenerbahçe'ye yaptığı göndermelere devam etti.

Ülke futbolunun yaratılan gergin ortamdan çok sıkıldığını söyleyen Özbek, sarı-lacivertli yönetime çağrıda bulundu.

Özbek, son olarak şunları söyledi: