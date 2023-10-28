Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek.

ensonhaber.com

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki genel merkezine gittiği öğrenildi.

Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin TFF'nin dün yaptığı açıklamayla alakalı olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

TFF ne demişti?

Yapılan açıklamada, son dönemlerde yaşananlarla alakalı olarak şöyle ifadeler kullanıldı:

Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.



Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

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