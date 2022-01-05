Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim bizimle

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bazı yöneticilerin teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını istediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bu sezon 3 kulvarda da beklenen başarıları yakalayamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e yönelik eleştiriler arttı. Tecrübeli hocanın takımdan ayrılacağına dair söylentilere Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yanıt verdi.

"FATİH TERİM HAKKINDAKİ İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulunan Burak elmas, şunları söyledi:

"Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur."





"HOCAMIZ İLE AYNI VİZYONU PAYLAŞIYORUZ"

"Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."