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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme sırasında Galatasaray'ın yeni sezon formasını hediye etti.