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- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme sırasında Galatasaray'ın yeni sezon formasını hediye etti.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul ettiği duyuruldu.
53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama... "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti"