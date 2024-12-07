Galatasaray: Başkanımızın PFDK'ya sevk edilmesine şaşırmadık
İHA

Galatasaray Kulübü'nden, Başkan Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine dair bir açıklama yapıldı.

"BAŞKANIMIZIN PFDK'YE SEVK EDİLMESİNE ŞAŞIRMADIK"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF’nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır. Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar