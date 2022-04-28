Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray yeni başkanını seçmek için seçime gidiyor. İdari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas sonrası yeni başkanın kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sonrası tepki çeken Burak Elmas yönetimi, genel kurulda ibra edilmedi.

Maddi açıdan ibra edilen ancak idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas ve arkadaşları, seçim kararı aldı.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı seçimde, Burak Elmas bir kez daha boy göstermeyecek.

Takımın kötü gidişatı, Terim'in gönderilmesi ve yanlış teknik direktör seçimleri nedeniyle eleştirilen Elmas, Galatasaray'ın menfaatlerini düşündüğünü dile getirdi.

Bu nedenle seçime gitmeye karar veren Burak Elmas ve arkadaşlarının ne zaman değişeceği ise merak konusu oldu.

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün neler yapacağı özellikle hangi teknik adamla anlaşacakları ayrı bir merak konusu...

Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray, seçim tarihi belli oldu. Mahkeme sonrası iptal edilen seçim kararının daha sonra sarı-kkırmızılıların açtığı karşı dava sonrası 30 Nisan Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

Seçim 30 Nisan günü yapılacak ve GS TV'den canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın ise 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak. Öztürk ile Hamamcıoğlu'nun adaylığından başka kulüpte aday olan çıkmadı.