Galatasaray-BB Erzurum maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Galatasaray - Erzurumspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

BB Erzurumspor: Göktuğ, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Osman, Rashani, Cenk, Aatif, Gomes