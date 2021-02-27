Galatasaray-BB Erzurumspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

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38' Gol... Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor (Mostafa Mohamed)

30' Sol kanatta topla buluşan Etebo'nun ceza alanına gönderdiği topu Onyekuru havalandırdı sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

18' Hızlı gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan hareketlenen Butko içeriye çevirdi Gomes bekletmeden vurdu top Muslera'da kaldı.

14' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin'in ortasına Onyekuru ceza alanı içinde vurdu ancak top savunmadan geri döndü.

6' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pas yaparak savunma arasında boşluk arıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başlıyor. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapıyor. Galatasaray-Erzurumspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

BB Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Aatıf, Cenk, Gomes