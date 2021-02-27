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    Galatasaray-BB Erzurumspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 18:06
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    Galatasaray-BB Erzurumspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Galatasaray - Erzurumspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

    BB Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Aatıf, Cenk, Gomes

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