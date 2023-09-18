Galatasaray, Beknaz Almazbekov'la profesyonel sözleşme imzaladı Galatasaray, akademi futbolcusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı.

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Bu sezon Süper Lig, Devler Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray, iç transferde hareketlilik yaşadı.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, altyapı futbolcusu Beknaz Almazbekov ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

"Profesyonel sözleşme imzalanmıştır"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Kırgızistan Milli Takımı'nda oynadı

18 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımında 19 resmi maça çıkarken 12 gol atma başarısı gösterdi.

Hücum bölgesinin sağ tarafında oynayan Beknaz, 1 kez de Kırgızistan A Milli Takımı'nda süre aldı.

Yerli statüsünde yer alıyor

Öte yandan yetenekli futbolcu, TFF'nin sezon başında aldığı kararla birlikte yerli statüsünde de forma giyebiliyor.

Federasyon; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan gelen futbolcuların, Türk kulüplerinde yabancı oyuncu olarak kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.