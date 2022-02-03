Galatasaray, Belek'te kamp yapacak otel bulamadı

Takım uyumunu yükseltmek ve Torrent'in taktiğini takıma entegre etmek için milli arayı fırsat olarak gören Galatasaray'da otel bulunamaması nedeniyle yönetim yine eleştirilerin odak noktası oldu.

Süper Lig'de zor dönemler geçiren ve düşme hattının bir tık üstünde bulunan Galatasaray'da, yönetimsel anlamda da sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Burak Elmas ve taraftarın arasının açılmasının ardından sarı-kırmızılı camiada kaos havası var.

KARDA ÇALIŞILDI

Vole'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan kar olayında takımı Antalya'da bulunan futbol kamplarına götüremedi.

Florya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Galatasaray Stadyumu'nda çalışmalarına devam eden futbol takımı, burada da kar muhalefeti nedeniyle zor anlar yaşadı.

BELEK'TE OTEL BULUNAMADI

Bu hafta ise Belek'te yapılması planlanan kamp, otellerin dolu olması nedeniyle Lara'ya alındı.

Taraftarlar, takım uyumu için en uygun zaman olan milli aranın böyle sorunlar nedeniyle verimsiz geçmesini protesto etti.