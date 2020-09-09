Galatasaray, Belhanda'nın menajerine kulüp bul dedi

Galatasaray yönetimi, Etebo transferini bitiren D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını talep etti.

Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da Galatasaray'a getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren William D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi.

GALATASARAY BONSERVİS KAZANMAK İSTİYOR

Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor.

Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.