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- Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi
Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi
Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi.
- İHA
- 29.07.2021 - 23:20
- Güncelleme : 30.07.2021 - 00:11
Galatasaray, PSV Eindhoven mağlubiyetinden sonra transferde vites arttırdı.
Sarı kırmızılı kulüp, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
5 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."