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    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi

    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi

    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu'yu borsaya bildirdi.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 23:20
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 00:11
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    Galatasaray, PSV Eindhoven mağlubiyetinden sonra transferde vites arttırdı.

    Sarı kırmızılı kulüp, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    5 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu yu borsaya bildirdi #1

    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu yu borsaya bildirdi #2

    Galatasaray Berkan İsmail Kutlu yu borsaya bildirdi #3

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