Galatasaray - Beşiktaş, derbi taktikleri

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Domenec Torrent Barcelona maçı taktiğini uygulamayı düşünürken, Beşiktaş'ta Önder Karaveli, deplasmanda olmasına rağmen baskılı oyununu sürdürmeyi planlıyor.

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Perşembe günü Barcelona ile Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı 0-0'lık beraberlikle avantaj yakaladı.

TORRENT BARCELONA TAKTİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Barcelona karşısında oynanan oyun alkış alınca Domenec Torrent aynı sistemi Beşiktaş'a karşı da sürdürmeyi planlıyor.

Savunmada dikkatli oyunu sergilemek isteyen sarı-kırmızılılar, Barcelona maçından farklı olarak kendi evinde daha baskılı bir oyun planlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖNLEM

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ise takımdaki eksiklere rağmen, deplasmdanda da baskılı bir oyun planlıyor.

Ayrıca savunmada özel görevler veren teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nun özel olarak savunulması üzerinde oyuncularını uyarıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed



Beşiktaş: Ersin Destanoglu, Valentin Rosier, Serdar, Domagoj Vida, Umut Meraş, Can Bozdoğan, josef, Ghezzal, Teixeira, Güven, Batshuayi