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Galatasaray - Beşiktaş arasındaki son 10 derbide 1 beraberlik çıktı

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki son 10 derbide 1 beraberlik çıktı Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez kazandı.