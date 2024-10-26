Galatasaray - Beşiktaş arasındaki son 10 derbide 1 beraberlik çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.
Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son derbilerde tek beraberlik çıktı.
GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti.
1 müsabaka da berabere tamamlandı.
SON 10 DERBİ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)
25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)
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