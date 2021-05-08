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Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 20:29
- Güncelleme : 08.05.2021 - 22:31
Maç sonucu Galatasaray 3-1 Beşiktaş
77' Gol... Galatasaray 3-1 Beşiktaş (Arda Turan)
72' Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Necip oyunda.
62' Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Kerem, Falcao'nun yerine Mostafa Mohamed oyunda.
61' Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin yerine Dorukhan oyunda.
55' Galatasaray atağında Saracchi Marcao'nun pasında soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya durumda şutunu çekti, Ersin topu ayağıyla çelerek golü önledi.
49' Soldan Saracchi'nin ortasında N'Sakala kale önünde kritik bir müdahale yaptı. Akabinde Yedlin'in ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşunu kaleci Ersin yakaladı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
49' Radamel Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı etkili serbest vuruşta top yan ağlara gitti.
46' Gol... Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Falcao)
44' Beşiktaş'ta N'Sakala sarı kart gördü.
42' Gol... Galatasaray 1-1 Beşiktaş (Ghezzal)
41' Galatasaray'da Donk sarı kart gördü.
29' Beşiktaş'ta Josef de Souza, Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
15' Beşiktaş'ın serbest vuruşunda içeri yapılan ortadan Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.
14' Galatasary'da Marcao sarı kart gördü.
11' Gol... Galatasaray 1-0 Beşiktaş (Babel)
5' Galatasaray'da Ryan Babel, N'Sakala'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
2' Ghezzal'in kullandığı serbest atışta Welinton ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Sports HD 1'den canlı yayınlandı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin