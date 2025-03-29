Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 10 kişi kaldı!

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Süper Lig'in 29. haftası dev derbiye sahne oldu.

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Kritik müsabakanın ilk yarısında ise kırmızı kart çıktı.

Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski, takımını 10 kişi bıraktı.

ÖNCE SARI ÇIKTI

Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Frankowski'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart çıkardı.

VAR UYARISI SONRA KIRMIZI VERİLDİ

VAR'da görev yapan Polonyalı hakem Pawel Pskit, Yasin Kol'u pozisyonu izlemesi için çağırdı.

Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'ye çıkardığı sarı kartı iptal etti ve daha sonra kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)