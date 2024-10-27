Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

DHA

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda antrenmanla başladı.

Ayrıca iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek.