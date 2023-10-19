Galatasaray - Beşiktaş derbisinin en tecrübeli ismi Fernando Muslera Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı 25 derbide görev aldı.

İHA

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor.

2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Beşiktaş maçlarında 12 galibiyet gördü

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)