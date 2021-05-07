Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de heyecan dorukta... Lider Beşiktaş , en yakın takipçilerinden biri olan Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR OLDU

Şampiyonluk düğümünün çözümü niteliğinde olacak maçta siyah-beyazlılar galip gelirse şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemiş olacak. (Fenerbahçe mağlup olursa kesinleşir)

GALATASARAY MUTLAK KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray galip gelmesi durumunda ise sarı-kırmızılılar şansını artırmış olacak. Beşiktaş'a, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farktan ötürü beraberlik bile büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir öneme sahip derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE SONUÇ NE OLDU?

Daha önce 9 kez Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbide sahaya çıkan iki takımdan Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 galibiyet aldı. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Beşiktaş

Galatasaray 4-2 Beşiktaş

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Galatasaray 3-2 Beşiktaş

FENERBAHÇE MAÇINA FIRAT AYDINUS

Fenerbahçe ise deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakalayarak tehlikeli bölgeden kurtulan Ankara ekibi son haftalardaki puan kayıpları sonrasında tekrar düşme hattına girdi. İki takım için de önemli bir puan savaşı olacak. Bu kritik mücadelede ise Fırat Aydınus düdük çalacak.