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    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

    Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:22
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    Süper Lig'de heyecan dorukta... Lider Beşiktaş , en yakın takipçilerinden biri olan Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

    HAKEM CÜNEYT ÇAKIR OLDU

    Şampiyonluk düğümünün çözümü niteliğinde olacak maçta siyah-beyazlılar galip gelirse şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemiş olacak. (Fenerbahçe mağlup olursa kesinleşir)

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi #1

    GALATASARAY MUTLAK KAZANMAK İSTİYOR

    Galatasaray galip gelmesi durumunda ise sarı-kırmızılılar şansını artırmış olacak. Beşiktaş'a, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farktan ötürü beraberlik bile büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir öneme sahip derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

    ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE SONUÇ NE OLDU?

    Daha önce 9 kez Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbide sahaya çıkan iki takımdan Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 galibiyet aldı. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    Beşiktaş 2-0 Galatasaray

    Beşiktaş 1-0 Galatasaray

    Beşiktaş 0-2 Galatasaray

    Galatasaray 1-0 Beşiktaş

    Beşiktaş 0-0 Galatasaray

    Galatasaray 1-2 Beşiktaş

    Galatasaray 4-2 Beşiktaş

    Galatasaray 1-0 Beşiktaş

    Galatasaray 3-2 Beşiktaş

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi #2

    FENERBAHÇE MAÇINA FIRAT AYDINUS

    Fenerbahçe ise deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakalayarak tehlikeli bölgeden kurtulan Ankara ekibi son haftalardaki puan kayıpları sonrasında tekrar düşme hattına girdi. İki takım için de önemli bir puan savaşı olacak. Bu kritik mücadelede ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi #3

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