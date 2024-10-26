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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.