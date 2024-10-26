Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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