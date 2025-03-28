Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 29'uncu haftasında yarın saat 20.30’da Beşiktaş’a konuk olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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