Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Barış Alper, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Semih, Rafa Silva, Immobile

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Emre Çalışkan
Editor