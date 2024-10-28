Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Barış Alper, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Semih, Rafa Silva, Immobile
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