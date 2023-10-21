Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belirlendi Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

İHA Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. VAR'da Abdulkadir Bitigen olacak Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)