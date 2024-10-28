Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Onur Özütoprak

İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'da başlayacak mücadelede, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK

Derbide Video Yardımcı Hakem'i (VAR) koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a, AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.