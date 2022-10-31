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    Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?

    Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak maçı stadyumda izlemek isteyenler ise biletlerin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor.
    • 31.10.2022 - 14:30
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    Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?

    Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Süper Lig, 13. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak.

    Okan Buruk yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş ilşe karşılaşacak.

    Bu dev derbinin favorisi Galatasaray olurken, Güneş yönetiminde olan Beşiktaş ise bahislerde öne çıkmaya başladı.

    Ümraniye'ye 5 gol atan ve şampiyonluk yarışında olduğunu gösteren Beşiktaş, 3 puanın peşinde olacak.

    Yeri sallanmaya başlayan Okan Buruk'un bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok..

    Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağını araştırmaya başladı.

    Bu kapsamda da, "Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?" sorusu gündem oldu.

    Peki, Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

    Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

    Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

    Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

    Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?

    Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı ve bilet fiyatları da açıklanmadı.

    Zorlu derbinin biletlerinin 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor..

    Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? #1

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray:

    Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

    Beşiktaş:

    Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.


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