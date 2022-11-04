Petrol
97.91
3.42%
Euro
18.4664
1.59%
Dolar
18.6108
-0.02%
Altın
1.002
2.73%
Borsa
4219
2.75%
Bitcoin
396.000
3.81%
BTXN Coin
10.08
-0.19%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

    TFF Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 04.11.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu karşılaşmada berabere kalması, Fenerbahçe'nin bu hafta kazanması durumunda aradaki farkı açacak.

    Sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar, heyecanla bekledikleri karşılaşmanın ilk düdüğü için araştırmalara başladı.

    Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

    Büyük heyecanla beklenen Galasaray - Beşiktaş derbisi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

    Derbi hangi kanalda yayınlanacak?

    Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

    Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta! #1


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sarımsak ve bal karışımının öyle büyük bir faydası var ki...
    Sağlık

    Sarımsak ve bal karışımının öyle büyük bir faydası var ki...

    İznik Gölü'ndeki kuraklık bazilikayı gün yüzüne çıkardı
    Gündem

    İznik Gölü'ndeki kuraklık bazilikayı gün yüzüne çıkardı

    Görüş Bildir