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- Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!
TFF Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
- 04.11.2022 - 16:58
- Güncelleme : 04.11.2022 - 17:15
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu karşılaşmada berabere kalması, Fenerbahçe'nin bu hafta kazanması durumunda aradaki farkı açacak.
Sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar, heyecanla bekledikleri karşılaşmanın ilk düdüğü için araştırmalara başladı.
Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?
Büyük heyecanla beklenen Galasaray - Beşiktaş derbisi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Derbi hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.