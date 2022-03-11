Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - BJK derbi tarihi

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - BJK derbi tarihi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - BJK derbi tarihi...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray, 29. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan Aslan, evinde kazanıp taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor.

9 maçtır kaybetmeyen ve 45 puanla 7. sırada yer alan siyah beyazlı takım ise Avrupa potasında yer almak için derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Zorlu mücadele için nefesler tutulurken siyah beyazlı ve sarı kırmızılı takımlara gönülveren taraftarlar, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - BJK maçı ertelenecek mi? İşte, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maç, Nef Stadı'nda oynananacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği dev maç, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray kulübü, Barcelona maçının 0-0 bitmesinin ardından daha da önem kazanan rövanş maçı öncesi Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü.

Başvuru üzerine TFF, "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir." cevabı verdi ancak siyah-beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

Beşiktaş cephesinden A Spor'a yapılan açıklamada hava muhalefeti engeli dışında maçın pazartesi oynanacağına dair ifadeler yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Nef Stadyumu'nda kar yağması beklenmiyor. Hava sıcaklığının 3 derece olacağı ifade edilirken şu an için bir erteleme ihtimali gözükmüyor.