Galatasaray - Beşiktaş maçında taktikler belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisine artık saatler kaldı. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde Okan Buruk ve Burak Yılmaz'ın taktiğine dair ipuçları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Burak Yılmaz da dev maç için taktiklerini yavaş yavaş belirledi.

Edinilen bilgiye göre; iki teknik adam da rakibin fişini çekmek için belirli sistemler geliştirdi.

Okan Buruk'un taktiği: İlk yarıda işi bitirmek

Galatasaray cephesinde ön alan baskısı, kilit noktalardan bir tanesi. Rashica ve Aboubakar'a özel önlem almayı amaçlayan Buruk, ilk yarıda cehennem presi yaparak Beşiktaş'ın savunmasını çökertmek istiyor.

Okan Hoca'nın, takımından ilk yarıda gol veya goller bularak 'Taraftarımızın da desteğiyle farkı açalım' isteğinde bulunduğu kaydedildi.

Kerem ve Icardi'nin birbiriyle olan iletişimini de taktik idmanındaki pozisyon denemeleriyle pekiştiren genç hoca, siyah-beyazlıları mağlup etmek istiyor.

Beşiktaş'ta hedef ilk yarı baskısını savuşturmak

Ali Sami Yen'de taraftarın desteğini çok iyi bilen Burak Yılmaz da ilk yarıdaki baskının bitirilmesi için takımını hazırladı.

Sarı-kırmızılıları video kayıtlarıyla defalarca kez izleyen Yılmaz, hücum hattındaki Kerem ve Icardi bağlantısını koparmak için oyuncularına yapmaları gerekenleri anlattı.

Öte yandan hızıyla ön plana çıkan Rashica, sarı-kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist yapmak için mücadele edecek.

Kontraatak sistemiyle Galatasaray savunmasını zorlamak isteyen Burak Yılmaz, oyuncularıyla yaptığı toplantıda da hızlı hücuma karşı sarı-kırmızılı savunmanın yetersiz olduğunu vurguladı.