Galatasaray - Beşiktaş maçındaki top toplayıcı PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray altyapısında forma giyen ve derbide top toplayıcı olarak görev alan Mert Efe Batmaz, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta top toplayıcı olarak görev alan U16 Galatasaray ve Milli Takım futbolcusu Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ya sevk etti.

Tayfur Bingöl ile tartışmıştı

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl ile derbinin son dakikalarında girdiği tartışmayla konuşulan Mert Efe Batmaz, Futbol Disiplin Talimatnamesi 36. maddeden sevk edildi.

İlgili maddede, "Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası" ibaresi dikkatleri çekti.

İşte TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."