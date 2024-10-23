Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi
Haber Merkezi

Süper Lig;'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;

Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan

Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle

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Ercan Ertan
Muhabir