Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi

Haber Merkezi
Süper Lig;'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;
Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle
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