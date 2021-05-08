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Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 19:24
- Güncelleme : 08.05.2021 - 20:29
Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak..
Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin