Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig önemli bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışının iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş, Ali Sami Yen'de mücadele edecek. İşte detaylar...

ensonhaber.com Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu. Eksikler Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Mert Günok'un ise derbide görev alma ihtimali bulunuyor. Muhtemel 11'ler Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Aboubakar