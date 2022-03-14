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- Galatasaray, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti
Galatasaray, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti
Süper Lig'în 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 22:00
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılıar, 21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
31. dakikada yeniden sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmzılılar, devre arasına 2-0 önde gitti.
KEREM GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda başladı. İki takım da rakip kalede ciddi pozisyonlar üretti.
Maçın 85. dakikasında Rıdvan, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı alarak, 38 puanla 11. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ise 45 puanla 8. sırada yer aldı.