Petrol
105.77
-6.12%
Euro
16.23
0.55%
Dolar
14.78
0.07%
Altın
927.22
-1.50%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
577.100
-0.70%
BTXN Coin
38.61
-1.25%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Galatasaray, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti

    Galatasaray, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'în 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 22:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

    Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılıar, 21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

    31. dakikada yeniden sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmzılılar, devre arasına 2-0 önde gitti.

    KEREM GALİBİYETİ GETİRDİ

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda başladı. İki takım da rakip kalede ciddi pozisyonlar üretti.

    Maçın 85. dakikasında Rıdvan, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı alarak, 38 puanla 11. sıraya yükseldi.

    Beşiktaş ise 45 puanla 8. sırada yer aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!
    Medya

    Teşkilat 38. bölüm 2. fragmanı: Vatan daim olsun..!

    17 suç kaydı olan çocuk tutuklandı
    3. Sayfa

    17 suç kaydı olan çocuk tutuklandı

    Görüş Bildir