Galatasaray, bilet fiyatlarını revize etti

Galatasaray, Alanyaspor maçının bilet fiyatlarının taraftarlardan gelen talep doğrultusunda yeniden düzenlendiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan ve Alanyaspor maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'dan taraftarlarına müjde geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig 'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında düzenleme yaptı.

Galatasaray Kulübü, düzenlemenin taraftarlardan gelen talep doğrultusunda yapıldığını belirten bir açıklama yayınladı ve resmi site üzerinden şu ifadeler kullanıldı:

“BİLET FİYATLARIMIZI YENİDEN DÜZENLİYORUZ”

''Galatasaray seninle güzel! Pandemi koşulları bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Takımımız ve stadımız seni özledi... Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz. Galatasaray seni yanında görmek istiyor. Haydi büyük Galatasaray taraftarı; HES kodunu ve biletini al, destekle tribünde Aslanları!"