Galatasaray, bitiricilikte sınıf atladı

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Süper Lig’in 18 haftalık periyodunu lider tamamlayan Galatasaray, bu sezon sergilediği performansla göz doldurdu.

Oynadığı 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 50 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı. Bu süreçte 51 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 21 gol gördü.

HÜCUMDA YENİ REKORLAR

Geçen sezonu 102 puanla tamamlayan Galatasaray, bu sezonun ilk 18 haftasında istatistiklerde dikkat çeken bir değişim yaşadı.

Özellikle kendi sahasından çıkarken ön alanda kapılan topların gole çevrilme oranındaki artış (%0.05’ten %0.22’ye) ve direkt hücum etkinliği (2.00’dan 2.56’ya) fark yarattı.

Bununla birlikte, topla oynama oranı 61.7’den 55.9’a geriledi. Ancak etkili oyun yapısı sayesinde puan farkı yaratıldı.

GOL KRALLARI: OSİMHEN VE BARIŞ ALPER YILMAZ

Bu sezon Galatasaray’ın attığı 51 golün 49’u 12 farklı oyuncudan geldi. Takımın gol yükünü Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz sırtladı, her ikisi de 10’ar gol kaydetti.

Yunus Akgün 6 golle katkı sağlarken, Michy Batshuayi yedekten gelerek 5 kez fileleri havalandırdı. Dries Mertens ve Mauro Icardi’nin ise 4’er golü bulunuyor.