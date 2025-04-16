Galatasaray, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman koşu çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.