Galatasaray, Bodrum FK maçında birçok ilki yaşadı

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77'ye çıkardı.

Galatasaray, bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.

Bu maçta ise Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, birçok ilke imza attı.

GALATASARAY - BODRUM FK MAÇINDAN NOTLAR

- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985-1986'dan (Jupp Derwall) bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

- Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014-2015'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

- Galatasaray maçında bir şut çeken Bodrum FK, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en düşük sayıda kalan takım oldu.

- Bu sezon Süper Lig'de 30 duran top golü atan Galatasaray (penaltı x10, serbest vuruş x9, korner x8 & taç x3), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2010-2011'den bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

- Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü Bodrum FK ağlarına gönderen Lucas Torreira (94 maç), lig kariyerinde Ocak 2022'den (Fiorentina formasıyla) bu yana ilk kez bu şekilde ağları havalandırdı.

- Ekim 2024'ten (vs Beşiktaş) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında asist yapan Gabriel Sara, bu sezon Yunus Akgün (9) ve Dries Mertens'in (7) ardından en fazla gol pası veren Galatasaray oyuncusu konumunda (6 asist).

- Bu sezon Süper Lig'deki üç golünü de kafa vuruşlarıyla atan Davinson Sanchez (vs Bodrum FK, Beşiktaş & Rizespor), kariyerinde daha yüksek gol sayısına ulaştığı tek lig sezonunu 2016-2017'de Ajax ile geçirdi (6).

- Süper Lig'de bu sezon en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Yunus Akgün (9), Kerem Aktürkoğlu'ndan (11; 2022-2023) bu yana sarı-kırmızılı formayla bu sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.